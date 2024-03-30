«Спартак» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.90.

«Столичный клуб уже прыгнул выше головы, выйдя во второй раунд и дав бой одному из претендентов на Кубок Гагарина. Да, в этой серии в Магнитогорске «Спартак» сыграл неудачно, проиграв три матча из трёх, а вот дома красно-белые пытаются наверстывать упущенное, и пока им это удаётся – на своём льду дружина Алексея Жамнова в плей-офф «Магнитке» ещё не проигрывала.

Вполне возможно, что и сегодня спартаковцы смогут выиграть и сравнять счёт в серии. В Магнитогорске позавчера они хоть и проиграли, но выглядели в третьем периоде весьма неплохо, сократив отставание до минимума. Сегодня уральцы такой расхлябанности себе не позволят и будут играть предельно строго, прежде всего в обороне.

Думаю, что нас ждёт результативный хоккей, в котором удачливее окажутся уральцы и оформят выход в полуфинал», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».