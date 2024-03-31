«Факел» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Оренбург» в 22-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» не проиграет» за 1.80.

«Очень сложный матч для прогноза в Воронеже. «Факел» будет принимать «Оренбург». Команды не сказать чтобы далеко друг от друга, но по очкам у «Факела» заметное преимущество – 6. За оставшиеся матчи такое преимущество «Оренбург» может отыграть. Учитывая, что «Оренбург» в зоне стыков, конечно, очки команде Деограсии очень нужны. Он возвращается после дисквалификации на свое законное место у кромки поля.

Ну и «Оренбург» пока по весне не проигрывает, если мы говорим про чемпионат. Да, было поражение от «Спартака» в Кубке, но вряд ли оно сильно «Оренбург» расстроило.

«Оренбург», так уж повелось, лучше играет с «Факелом» на выезде — в Воронеже. Последние 2 матча «Оренбург» в Воронеже выиграл, а «Факел», в свою очередь, удачно играет с «Оренбургом» на его поле. Последние 2 победы у воронежцев над «Оренбургом» как раз добыты в Оренбурге.

Поэтому, исходя из этих цифр, исходя из возможностей «Оренбурга», если не будет Деограсия ничего придумывать и переставлять игроков местами, не будет сильно поднимать Веру и качественно гости сыграют в обороне, думаю, что оренбуржцам устоять перед этим «Факелом» без Хызыра Аппаева вполне по силам.

Мой прогноз на этот матч — «Оренбург» не проиграет» за 1,8. Это исходя из статистики, последних игр и чистой чуйки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».