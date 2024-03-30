«Рубин» — «Ахмат». У Ромащенко неправильная формула успеха

31 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.30. Успех грозненцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» 31 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (31.03.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. 31 марта состоятся три матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги. В одном из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У клуба не всегда получается играть качественно, но его выгодно отличает от соперников умение стабильно цепляться за результат. Казанцы проиграли только 2 из 10 последних матчей в РПЛ и столько же раз сыграли вничью. Потеряли очки они во встречах с лидерами и крепким «Пари НН» Сергея Юрана.

Классная работа селекционного отдела и отлаженная Рашидом Рахимовым практически до идеала игра в обороне — фундамент успеха «Рубина». Основа — это одна из лучших в лиге игра на штрафных и стандартах, высокий уровень дисциплины и интенсивные тренировки.

В последних 10 матчах в РПЛ казанцы пропустили всего лишь три мяча. Подобным достижением не может похвастаться ни один другой клуб лиги. Даже «Зенит» и «Краснодар» не у дел. Одно плохо — из-за тяжёлых тренировок у «Рубина» много микротравм. Отсутствие некоторых важных игроков отразилось на результатах. Возобновил сезон после зимней паузы клуб с ничьей и поражения.

Впрочем, Рашид Рахимов уже сделал выводы. Он отнёсся с пониманием и уменьшил нагрузку для некоторых футболистов. Следующим шагом в искоренении проблемы может стать снижение интенсивности тренировок для наиболее подверженных травмам игроков — выборочно. Это будет логичным решением.

У «Ахмата» всё гораздо сложнее. Назначение Мирослава Ромащенко в начале сезона классно взбодрило команду, но воодушевление быстро прошло. В последних 10 турах в РПЛ она обыграла только нестабильный «Спартак» (2:1) и пребывающий в ещё большем кризисе «Урал» (1:1). Ещё «зелёные» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Ростовом» (0:0).

Проблема не в тренере. Прошлый сезон стал рекордным для грозненцев, но это не спасло от отставки из-за неудовлетворительных результатов Сергея Ташуева, ныне успешно тренирующего «Факел». «Ахмат» нуждается в перестройке состава. Футболисты — вот кто в первую очередь подводят болельщиков. Некоторые из них, в том числе Мирослав Богосавац и Мохамед Конате не спешат продлевать контракт с клубом.

Зима не стала временем глобальных перемен для команды из Грозного. Она претерпела косметические изменения. Ромащенко лишился подспорья пяти не очень нужных футболистов, а взамен получил трёх легионеров и нескольких вернувшихся из аренды молодых игроков.

В последних двух турах «Ахмат» победил «Урал» (1:0) и уступил «Динамо» (0:2). Клубу из Грозного не хватает как раз того, чего у «Рубина» в избытке — дисциплины. В первом тайме игры с бело-голубыми он смотрелся неплохо, но перечеркнуло труды Ромащенко необязательное удаление. Красную карточку получил Евгений Харин.

Предстоящий матч полузащитник пропустит. Под угрозой дисквалификации ещё пять футболистов «Ахмата». Поставить на то, что «Рубин» не проиграет грозненцам и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

«Зелёные» не могут победить казанцев уже более пяти лет. Большинство их встреч получились нерезультативными. Грядущий матч грозится пройти по известному сценарию: подопечные Рашида Рахимова сыграют надёжно от обороны, дождутся шанса убежать в контратаку или заработают стандарт, забьют и доведут дело до победы с минимальной разницей в счёте или ничьей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» 31 марта 2024 года

«Рубин» нашёл свой футбол под началом темпераментного Рахимова. Тренер постоянно даёт результат. «Ахмату» в текущем сезоне это чуждо. Команда отказалась прогрессировать при Ташуеве и не хочет двигаться вперёд при Ромащенко. На выезде у таких грозненцев обыграть казанцев шансы крайне невелики. Максимум, что можно попробовать — это зацепиться за нерезультативную ничью.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.