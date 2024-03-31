«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Чем примечательна эта игра? Тем, что Артём Дзюба любит забивать «Краснодару», тем, что у «Краснодара» сменился тренер. Мурат Мусаев дебютирует в Москве. Чуть улеглись страсти вокруг ухода Ивича. «Краснодар» всё ещё в чемпионской гонке и уступает первому месту всего одно очко. «Краснодару» ещё играть дома с «Зенитом» и с «Динамо».

У «Краснодара» будут отсутствовать Олусегун и Оласа. У «Локомотива» не сыграют Карпукас, Пиняев и, возможно, Тикнизян. Пока сложно сказать, чьи потери серьёзней и чьё отсутствие повлияет на игру.

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1 с великолепным голом Антона Миранчука. Мусаев же пришёл, чтобы соорудить схему 4-3-3, и команда бежала широкими флангами в атаку. Посмотрим, как это будет у «Краснодара».

Не знаю, кто победит, но голы должны быть. Защита «Локомотива», как мы видели по прошлым матчам москвичей, не является надёжной. «Краснодар», если сыграет в открытый фестивальный футбол, то на контратаку нарвётся. Тем более что атака у «Локомотива» шикарная, поэтому беру ставку «обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».