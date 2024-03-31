«Реал» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Атлетик».

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.04.

«Реал» уже убежал от своих конкурентов аж на восемь очков, и вряд ли что-то помешает команде Карло Анчелотти снова взять главный титул в Испании. Конечно, «Реал» — фаворит, да, не будет Винисиуса, и это как-то разнообразит и сделает другой игру «Реала» в атаке, но «Реал» умеет находить очень правильный и грамотный баланс. Не просто так команда за 29 туров пропустила всего 20 мячей, в обороне «Реал» играет превосходно. Жаль, снова Тибо Куртуа получил травму.

Если проанализировать то, как команды играли в последнее время, то в последних шести играх в пяти доезжал вариант «2–3 гола в матче». И мне эта ставка нравится, тем более с неплохим коэффициентом 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».