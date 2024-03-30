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Тим Цзю — Себастьян Фундора: где смотреть онлайн бесплатно, прогнозы и коэффициенты

Тим Цзю — Себастьян Фундора: где смотреть онлайн бесплатно, прогнозы и коэффициенты
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Рано утром 31 марта Тим Цзю проведёт защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником станет Себастьян Фундора. Поединок пройдёт на «Ти-Мобайл Арене». Начало — не ранее 6:30 мск.

Бой Цзю – Фундора не будет показан официальными источниками на территории России.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Тим Цзю - Себастьян Фундора
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Тим Цзю
Не началось
Себастьян Фундора

Эксперты считают фаворитом сына Кости Цзю и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.13. Шансы американца оценили в 6.30. Аналитики предполагают, что бой завершится досрочно. Ставки на тотал больше 11.5 раунда принимают за 3.27, а на тотал меньше 11.5 раунда дают коэффициент 1.29.

Ставки на победу Тима Цзю нокаутом принимают за 4.55, а техническим нокаутом – за 3.00. Если Себастьян Фундора выиграет единогласным решением судей – сыграет коэффициент 17.0. Шансы американца победить нокаутом оценили в 27.0.

В своём последнем поединке Тим победил Брайана Мендосу судейским решением. В свою очередь, Фундора как раз проиграл этому же боксёру нокаутом.

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