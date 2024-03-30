Тим Цзю — Себастьян Фундора: где смотреть онлайн бесплатно, прогнозы и коэффициенты

Рано утром 31 марта Тим Цзю проведёт защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником станет Себастьян Фундора. Поединок пройдёт на «Ти-Мобайл Арене». Начало — не ранее 6:30 мск.

Бой Цзю – Фундора не будет показан официальными источниками на территории России.

Эксперты считают фаворитом сына Кости Цзю и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.13. Шансы американца оценили в 6.30. Аналитики предполагают, что бой завершится досрочно. Ставки на тотал больше 11.5 раунда принимают за 3.27, а на тотал меньше 11.5 раунда дают коэффициент 1.29.

Ставки на победу Тима Цзю нокаутом принимают за 4.55, а техническим нокаутом – за 3.00. Если Себастьян Фундора выиграет единогласным решением судей – сыграет коэффициент 17.0. Шансы американца победить нокаутом оценили в 27.0.

В своём последнем поединке Тим победил Брайана Мендосу судейским решением. В свою очередь, Фундора как раз проиграл этому же боксёру нокаутом.