«Интер» — «Эмполи»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Эмполи».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.70.

«Интер» и «Эмполи» встретятся в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Тут, конечно, никакой интриги нет. Соперники стоят на разных полюсах таблицы. У гостей шансов нет.

«Интер» продолжает нестись к чемпионству в Серии А. Это уже, можно сказать, вопрос закрытый. Сейчас лидер чемпионата отрывается от «Милана» со второй строчки на 14 очков. Ещё несколько месяцев назад казалось, что «Ювентус» составляет конкуренцию команде Индзаги, но на дистанции всё оказалось совсем не так. Скудетто уже почти в кармане у «Интера».

Миланцы при этом не лучшим образом провели последние игры перед паузой на международные встречи. Сперва клуб вылетел из Лиги чемпионов от «Атлетико». Тяжёлые два матчи были у них, и из этого противостояния мадридцы вышли победителями благодаря серии пенальти. Затем подопечные Индзаги ещё и не смогли обыграть «Наполи» в чемпионате – 1:1.

Ну а про «Эмполи» говорить особо нечего. Команда идёт на дне таблицы Серии А и сейчас борется за выживание. Пока что она не входит в топ-3 вылетающих из турнира, но шансы опуститься туда, проиграв уже сейчас, очень велики. Тем более что «синие» идут на серии проигрышей.

В общем, думаю, тут «Интер» выйдет на поле и без особых усилий выиграет. Прямо крупного разгрома не жду. Скорее всего, миланцы сыграют вполсилы. «Эмполи» ничего не сможет противопоставить хозяевам поля», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».