«Лестер» — «Норвич»: когда матч Чемпионшипа, во сколько начало, прогнозы

1 апреля состоится матч 40-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Норвич». Начало – в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» можно с коэффициентом 1.69. Успех «канареек» оценён в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Букмекеры предполагают, что игра «Лестер» — «Норвич» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен за 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

У «лис» неожиданно разразился кризис, который затронул все линии команды, поэтому они проиграли четыре из шести последних матчей Чемпионшипа. Неудачи «Лестера» позволили конкурентам нагнать команду в турнирной таблице. «Ипсвич» поднялся на первое место, опережая «синих» на два очка. Подопечные Энцо Марески провели на один матч меньше и могут вернуть себе лидерство.

«Норвич» на решающем отрезке сезона собрался с силами, включился в борьбу за переходные матчи и находится на шестом месте в таблице, набрав 64 очка. Можно уверенно сказать, что команда в хорошей форме, поскольку победила в четырёх последних матчах из пяти.