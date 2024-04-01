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Букмекеры назвали фаворита серии «Локомотив» — «Трактор» в Кубке Гагарина

Букмекеры назвали фаворита серии «Локомотив» — «Трактор» в Кубке Гагарина
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2 апреля стартует серия 1/2 финала плей-офф КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Трактором» из Челябинска. Начало первой игры запланировано на 19:30 мск.

Явным фаворитом серии считается «Локомотив». Ставки на выход подопечных Игоря Никитина в финальную серию принимаются с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1400 рублей.

Заключить пари на итоговую победу «Трактора» предлагается за 3.30. Это около 30% вероятности. В этом случае с 1000 рублей выплата составит 3300 рублей.

В первом матче серии фаворитом также идут хоккеисты «Локомотива»: поставить на победу ярославцев после 60 минут можно с коэффициентом 1.87. Шансы челябинцев оценили в 4.05. Ставки на ничью по итогам основного времени также принимаются за 4.05.

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