«Локомотив» – «Трактор»: букмекеры оценили шансы команд в 1-м матче серии КХЛ

Завтра, 2 апреля в Ярославле состоится первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.87. Это около 52% вероятности.

Шансы челябинского «Трактора» оценили в 4.05 (24%). Ставки на ничью после трёх периодов принимаются за 4.05 (24%).

Аналитики считают, что первый матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80.

Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.15. Если в каждом периоде будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 7.30.