«Лечче» — «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч итальянской Серии А «Лечче» — «Рома», который состоится 1 апреля.

Ставка: «Рома» победит за 1.88.

«В «Роме» смена тренера помогла совершить качественный рывок в результатах и улучшить уровень игры. Место Жозе Моуринью занял легендарный капитан римлян Даниэле Де Росси. Изначально он рассматривался временным наставником до конца сезона. Но римляне настолько преобразились, что быстро поднялись на пятое место в таблице Серии А.

Мало того, «Рома» вполне способна обойти «Болонью» и занять четвёртую строчку, дающую право выступать в Лиге чемпионов. Игра у римлян кардинально изменилась. Они гораздо больше внимания уделяют атаке, чем при Моуринью. Де Росси оказался на редкость талантливым наставником. Он нашёл взаимопонимание со своими подопечными, и это главное.

На игру римлян приятно смотреть. Пауло Дибала и Ромелу Лукаку обеспечивают создание и реализацию опасных моментов. Кроме того, тренер доверился Лоренцо Пеллегрини, который часто находился в запасе из-за напряжённых отношений с Моуринью.

Де Росси решился на важный шаг и назначил основным голкипером Миле Свилара, убрав из состава Руя Патрисиу, которому безгранично доверял португальский тренер. А вот ветеран этого явно не заслуживал, поскольку в этом сезоне допустил большое количество брака.

«Лечче» находится в системном кризисе, который отразился на слаженности обороны. Салентийцы с большим трудом создают опасные моменты, а в защите часто допускают ошибки. Римляне в хорошей форме, уверены в собственных силах и должны брать три очка. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Ромы» за 1.88. Разница в классе очевидна, а проблемам с мотивацией у поймавших волну гостей взяться неоткуда: путёвка в Лигу чемпионов — прекрасный раздражитель».