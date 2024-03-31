«Лечче» — «Рома». Де Росси зажёг огонь в сердцах римлян

1 апреля состоится матч 30-го тура Серии А «Лечче» — «Рома». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.88. Шансы салентийцев оцениваются в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч 30-го тура Серии А «Лечче» — «Рома» 1 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лечче» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура Серии А «Лечче» — «Рома» (01.04.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 30-го тура Серии А «Лечче» — «Рома» запланирована на 1 апреля. Команды встретятся на стадионе «Виа Дель Маре». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Недавно «Лечче» оказался в эпицентре крупного скандала, связанного с неадекватным поведением действующего на тот момент тренера Роберто Д'Аверсы. Он ударил нападающего «Вероны» Тома Анри головой и был уволен. Формально — за ненадлежащее поведение, но, если честно, это решение выглядит запоздалым из-за плохих результатов салентийцев в этом сезоне.

Главная претензия к бывшему тренеру заключается в провале обороны, поскольку за 29 туров пропущено 45 мячей. Д'Аверса экспериментировал с составом и схемой, но его решения не приносили результата. Сменил его на посту наставника «Лечче» Лука Готти. У него есть опыт управления итальянскими клубами, но больших успехов в карьере не наблюдалось.

Готти предпочитает оборонительный стиль и требует от подопечных максимальной самоотдачи в силовой борьбе. Таким вот нехитрым способом команда победила в минувшем матче на выезде аутсайдера «Салернитану» (1:0) и теперь находится на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. Тем не менее от зоны вылета салентийцев отделяют всего три очка.

В «Роме» смена тренера помогла совершить качественный рывок в результатах и улучшить уровень игры. Место Жозе Моуринью занял легендарный капитан римлян Даниэле Де Росси. Изначально он рассматривался временным наставником до конца сезона. Но римляне настолько преобразились, что быстро поднялись на пятое место в таблице Серии А.

Мало того, «Рома» вполне способна обойти «Болонью» и занять четвёртую строчку, дающую право выступать в Лиге чемпионов. Игра у римлян кардинально изменилась. Они гораздо больше внимания уделяют атаке, чем при Моуринью. Де Росси оказался на редкость талантливым наставником. Он нашёл взаимопонимание со своими подопечными, и это главное.

На игру римлян приятно смотреть. Пауло Дибала и Ромелу Лукаку обеспечивают создание и реализацию опасных моментов. Кроме того, тренер вернул в основу талантливого Лоренцо Пеллегрини, который часто находился в запасе из-за конфликта с Моуринью.

Де Росси решился на важный шаг и назначил основным голкипером Миле Свилара, убрав из состава Руя Патрисиу, которому безгранично доверял португальский тренер. А вот ветеран этого явно не заслуживал, поскольку в этом сезоне допустил большое количество брака.

«Лечче» находится в системном кризисе, который отразился на слаженности обороны. Салентийцы с большим трудом создают опасные моменты, а в защите часто допускают ошибки. Римляне в хорошей форме, уверены в собственных силах и вполне способны выиграть матч. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Ромы» за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Рома» 1 апреля 2024 года

«Рома» практически по всем параметрам превосходит соперника. Салентийцы находятся в кризисе, слабо защищаются, и вряд ли Готти сумеет быстро избавиться от проблем. Мотивированные и находящиеся в отличной форме подопечные Де Росси сумеют создать голевую ситуацию и реализовать её. Мы предполагаем, что римляне победят.

Ставка: победа «Ромы» за 1.88.