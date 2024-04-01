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Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом полуфинальных серий

Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом полуфинальных серий
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2 апреля стартует полуфинальная стадия плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги. Эксперты оценили шансы команд завоевать Кубок Гагарина.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира ярославский «Локомотив». На победу команды Игоря Никитина дают коэффициент 2.30. Ярославцы на старте плей-офф выбили из борьбы действующего на тот момент чемпиона — ЦСКА (4-1 в серии), а затем в семи матчах прошли омский «Авангард». В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Трактором».

Шансы «Металлурга» завоевать Кубок Гагарина оценили котировкой 3.30. Команда Андрея Разина на пути к полуфиналу обыграла хабаровский «Амур» (4-2) и «Спартака» (4-2). Теперь «Магнитка» встретится с «Автомобилистом». Шансы екатеринбуржцев стать чемпионами оценивают коэффициентом 5.20. Подопечные Николая Заварухина совершили две сенсации на пути к полуфиналу, обыграв «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).

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Сенсация удалась и «Трактору», который в четырёх матчах выбил из борьбы победителя регулярного чемпионата — московское «Динамо». Кроме того, челябинцы прошли в шести играх «Салават Юлаев». Сделать ставку то, что «Трактор» доберётся до Кубка Гагарина, можно за 6.30.

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