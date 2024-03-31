Братья Заварухины и одинокий «Локомотив» в 1/2 финала плей-офф КХЛ. А кто фавориты?

Только одна команда с Западной конференции и сразу две сенсации. Новый формат — это просто праздник!

Новый формат плей-офф КХЛ у многих вызывал недоумение. Вопросы о его целесообразности, необходимости и эффекте не утихали долгое время. Наверняка и сейчас есть недовольные нововведением, но большинство болельщиков благодарно за перекрёстный четвертьфинал, который преподнёс немало сюрпризов.

Встречи в 1/4 финала Кубка Гагарина между клубами Западной и Восточной конференции получились очень горячими, интересными и необычными. Произошло сразу две сенсации – выход в полуфинал «Трактора» и «Автомобилиста». Единственной командой с Запада на этой стадии будет «Локомотив». Всем остальным повезло меньше. Да и выход железнодорожников до последнего висел на волоске.

Несмотря на это, эксперты отдают предпочтение как раз «Локомотиву». Ставки на его победу в Кубке Гагарина принимают с коэффициентом 2.30. Шансы «Металлурга» оценили в 3.30. Если выиграет плей-офф КХЛ «Автомобилист» — сыграет 5.20, а на «Трактор» предлагают поставить за 6.30 – он по-прежнему главный аутсайдер, по мнению букмекеров.

1/2 финала плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Трактор»;

«Металлург» — «Автомобилист».

Полуфинал Кубка Гагарина стартует 2 апреля. Его отроет матч между «Локомотивом» и «Трактором». На следующий день «Металлург» будет играть с «Автомобилистом».

Челябинцы больше не тёмная лошадка

Главный аутсайдер Кубка Гагарина, по мнению букмекеров, проведёт серию с основным фаворитом на победу в плей-офф. То ли все отказываются верить в способности Алексея Заварухина, а может, просто убеждены в превосходстве железнодорожников над всеми остальными командами.

На деле у «Трактора» вполне хорошие шансы не просто выйти в финал, но и выиграть Кубок Гагарина. «Белые медведи» по пути к полуфиналу вопреки всем экспертам выиграли у «Салавата Юлаева» (4-2), а затем просто смели на своём пути московское «Динамо» (4-0). На минуточку, бело-голубые стали обладателями Кубка Континента. Но челябинцев это не остановило. Они уложились в четыре матча и первыми вышли в следующий раунд.

«Локомотив» же начал с победы в серии с ЦСКА (4-1), но сильно забуксовал в четвертьфинале с «Авангардом» (4-3). При этом у омичей был уволен тренер, что повлияло на их картину игры. Ожидалось, что железнодорожники смогут намного раньше завершить серию матчей с «ястребами», но немножко «поплыли». Поймать удачную волну подопечные Игоря Никитина смогли только в седьмой встрече, одержав уверенную победу со счётом 2:0. Это в стиле ярославцев.

На победу «Трактора» в 1/2 финала плей-офф дают коэффициент 3.20, а шансы «Локомотива» оценили в 1.35. «Белым медведям» будет также неудобно играть с ярославцами, как и «Авангарду». Они тоже предпочитают результативный хоккей. В 9 из 10 встреч этого розыгрыша Кубка Гагарина с их участием играл тотал больше 4.5 шайбы. Посмотрим, что придумает Алексей Заварухин и станет ли он менять схему.

«Автомобилист» чувствует себя комфортно

Николай Заварухин без доли сомнений хотел бы в финале побороться за Кубок Гагарина с командой своего брата – Алексея. Всех устроила бы такая серия – это необычно и интересно. Но соперник «Автомобилисту» достался очень непростой. Под руководством Андрея Разина «Металлург» преобразился, выиграл Восточную конференцию и является вторым, после «Локомотива», фаворитом на победу в плей-офф КХЛ.

«Лисы» обучились универсальному хоккею. Это доказали результативные матчи со «Спартаком» в четвертьфинальной серии и, наоборот, две встречи, закончившиеся со счётом 1:0. Да и последняя победа – 3:0 – указывает на то, что «Магнитка» перешла на более оборонительный стиль. В плей-офф он приносит результат, и Разин это прекрасно понимает.

«Автомобилисту» такая тактика должна быть удобна. Екатеринбуржцы тоже предпочитают чаще поглядывать на ворота и реже оставлять открытые зоны. Давайте не будем забывать, что екатеринбуржцы прошли в четвертьфинале СКА со счётом 4-1. У петербуржцев хоккей более вязкий и прагматичный, чем у «Металлурга». Поэтому у подопечных Николая Заварухина есть отличный шанс оказаться в финале.

Ставки на то, что екатеринбуржцы выиграют в 1/2 финала плей-офф КХЛ, принимают с коэффициентом 2.45. Если в финал пройдёт «Металлург» — сыграет 1.55. Также эксперты предлагают поставить на то, что в серии этих команд будет тотал больше 5.5 матча, за 1.52.

Мы верим, что финал братьев Заварухиных – это никакая не сказка. Шансы на то, что это реально произойдёт, всегда есть, пусть и небольшие. Пожелаем командам удачи и будем готовиться к старту полуфинала Кубка Гагарина. Нас ждёт много интересного!