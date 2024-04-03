«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла». Начало – в 22:15 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Горожане» в минувшем матче сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) и упустили реальный шанс обойти конкурента в турнирной таблице. Игра прошла в позиционной борьбе. Команды хорошо и компактно оборонялись, поэтому опасных моментов было крайне мало.

Интересно, что в этом сезоне у Гвардиолы в важных встречах именно осторожность выходит на первый план. Тогда этим обстоятельством довольно легко объяснить тот факт, что «горожане» пока не выиграли ни одного матча у соперников, которые занимают места с первого по пятое в турнирной таблице АПЛ. Например, в первом круге они уступили «Астон Вилле» (0:1) на выезде, хотя больше контролировали мяч по ходу встречи.

«Астон Вилла» уже не является претендентом на первую строчку в таблице, хотя в этом сезоне играет очень хорошо. Унаи Эмери добился от своих подопечных слаженных действий в обороне и результативности. Раскрылся Олли Уоткинс, который оказался в схеме Эмери очень сильным форвардом.

Судя по всему, главная задача для «Астон Виллы» в этом сезоне — удержаться в четвёрке, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Для скромной команды опередить «Тоттенхэм» и «МЮ» в турнирной таблице — огромный успех, на который вряд ли всерьёз рассчитывали «львы». После 30 матчей они находятся на четвёртой строчке в таблице, набрав 59 очков.

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