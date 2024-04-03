«Спартак» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России 3 апреля

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

В первом полуфинальном матче Кубка России «Спартак» примет «Зенит». Это не решающая встреча, так как будет ещё и ответная игра. К тому же есть возможность пройти дальше даже в случае проигрыша, так как можно добиться результата и через Путь регионов. Мне кажется, что соперники по дерби двух столиц сыграют осторожно. Статистика личных встреч: 67 побед «Спартака», 54 победы «Зенита» и 47 ничьих.

В предыдущем туре РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. «Зенит» потерял очки в Самаре — 1:1 против «Крыльев Советов». На предыдущей стадии Кубка России красно-белые прошли «Оренбург», а «Зенит» оказался сильнее «Динамо». Командам важно сохранить силы на чемпионат. Питерцам предстоит игра против «Балтики», а «Спартак» отправится в гости к «Динамо». Конечно, возможна ротация с обеих сторон.

У «Спартака» в кубковых встречах хорош Соболев, забивший четыре гола в турнире. Можно обратить внимание на него. У «Спартака» впереди пять гостевых матчей, у команды Абаскаля очень серьёзный календарь. В чемпионате в этом сезоне соперники сыграли дважды: победа «Зенита» и ничья. Кубок уже всё ближе, это серьёзная задача для обеих команд. Но не думаю, что команды сыграют от атаки. Впереди у них ответная игра и важные встречи в РПЛ. Поэтому не жду результативный футбол», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».