«Спартак» — «Зенит». Семак победит в Москве

3 апреля состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.12. Шансы москвичей оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Спартак» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.32. Гол петербуржцев доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» (03.04.2024)

3 апреля в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» будет принимать «Зенит» на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры – в 20:30 мск. Встреча между этими соперниками была бы достойна финала. К ней прикован огромный интерес. Но у них всё равно останется шанс ещё встретиться в Суперфинале, ведь проигравшая команда попадёт в нижнюю сетку и продолжит путь.

Откровенно, красно-белым не повезло с соперником. Создаётся впечатление, что «Спартак» и сам не верит, что может побеждать, бороться за чемпионство и показывать футбол высокого уровня. У «гладиаторов» есть всё для этого, начиная от грамотно подобранного состава игроков и заканчивая характером, поддержкой многомиллионных болельщиков. Но отсутствует результат.

Либо причина в тренере? Похоже на то, что Гильермо Абаскаль не справляется со своими обязанности по какой-то из причин. Его команда великолепно провела перерыв, выиграла Зимний кубок РПЛ, но сезон возобновила вновь плохо. То есть потенциал и силы у красно-белых есть, тогда в чём причина плохих результатов?

«Спартак» не может выиграть три встречи в РПЛ кряду. За это время он уступил даже «Факелу» (0:2), а вничью сыграл с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0). Таким образом, в трёх матчах первенства красно-белые не забили ни единого гола. И это при том, что в составе есть настоящие мастера атак. Неужели всё дело в отсутствии Промеса? Нужно искать выход!

Зато в ответной встрече Кубка России с «Оренбургом» подопечные Абаскаля одержали победу со счётом 3:1. Голы забивали Зиньковский, Соболев и Бабич. Но вновь избежать проблем не удалось. Выигрывать матч красно-белым пришлось, уступая в один мяч. Помогли характер и настрой футболистов.

В недавнем очном матче «Спартака» и «Зенита» не сказать, что «гладиаторы» были хуже. Они нанесли не меньше ударов, попадали в створ, но реже владели мячом. Но и выступали подопечные Абаскаля на выезде. Это тоже нужно учитывать. Сине-бело-голубые, в свою очередь, находятся в воодушевлённом настроении. Они вернули себе первое место в таблице и, даже допустив осечку в минувшем туре, не потеряли лидерство. Сама удача благоволит Сергею Семаку и его команде.

После нулевой ничьей со «Спартаком» сине-бело-голубые разгромили «Урал» (4:1) и завершили встречу с «Крыльями Советов» со счётом 1:1. Зимой «Зенит» провёл хорошую трансферную кампанию и приобрёл ещё трёх бразильцев. Артур быстро вписался в команду и в минувшей игре с самарцами забил первый гол в РПЛ, а Нино регулярно выходит в стартовом составе. Только 18-летний Педро пока осваивается.

У «Спартака» есть всё, чтобы обыграть «Зенит» на своём поле, но он не умеет этим пользоваться. Абаскаль не может этому научить своих подопечных. Прорвать красно-белых может только в таких играх, как с сине-бело-голубыми. Последние годы очные встречи этих клубов стали более принципиальными, чем любое московское дерби красно-белых.

Пока Абаскаль не пойдёт на кардинальные изменения, команда так и будет просто упрямо бить по воротам. По нанесённым ударам красно-белые мало от кого отстают, но нет идеи. В моментах, в которых нужно отдать передачу, этого не происходит. Отсутствие видение и творческого подхода к принятию решений – это вина Гильермо.

У «Зенита» с этим проблем нет. Петербуржцы реализуют предоставленные моменты гораздо чаще и изобретательны в нападении. По этой причине, а также по лучшим показателям в последних матчах мы предлагаем поставить на победу сине-бело-голубых с коэффициентом 2.12.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года

Красно-белые не слышат тренерских установок или Абаскаль доносит сомнительную информацию? В этом загадка нынешнего «Спартака», который обладает классным составом, но подходит к игре в Кубке России с безголевой серией в РПЛ длиной в три матча. У подопечных Сергея Семака таких сложностей нет. У него отлично вписались в команду новички, присутствуют реализация, идея в атаке и хорошие результаты в последних встречах. Плюс в последних очных матчах сине-бело-голубые идут фаворитами. Поэтому мы поставим на победу гостей.

Ставка: победа «Зенита» за 2.12.