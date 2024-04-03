«Урал» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Локомотив» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.00.

«Очень интересная и непредсказуемая, как мне кажется, игра должна получиться в Екатеринбурге. «Урал» дома будет принимать «Локомотив». Да, «Локомотив» сейчас не очень качественно выглядит, особенно что касается игры в обороне. В каждом матче «Локомотив» пропускает, причём пропускает достаточно дешёвые голы. И много голов «Локомотив» пропускает после стандартов. Мы знаем, что у «Урала» есть кому на стандартах качественно сыграть. И «Уралу» нужны положительные, позитивные эмоции.

Да, «Урал» вышел в следующий раунд по пенальти, переиграв «Родину». Да, «Урал» не проиграл в Москве «Спартаку», и «на ноль» отыграл Помазун. Это очень хорошие результаты. У самого «Урала» были неплохие моменты в матче со «Спартаком». Сейчас домашняя игра, и, как правило, домашние игры «Урала» с «Локомотивом» получаются боевыми, с драматичными развязками, как, например, в чемпионате, когда Ишков два раза подряд пенальти не забил и «Локомотив» в самой концовке в итоге отыгрался.

Понятно, здесь вернутся дисквалифицированные «Локомотива» — Пиняев и Карпукас, они могут заменить тех, кто большую работу проделал в игре с «Краснодаром». Но всё-таки здесь ещё и перелёт до Екатеринбурга, хотя «Урал» тоже из Москвы добирался после матча со «Спартаком».

Я думаю, что это непростой матч, чтобы предсказать и спрогнозировать, кто пройдёт дальше, но выберу свой любимый вариант – «2–3 гола в матче». Ничья 1:1, 2:1, 2:0 — всякое может быть в этой игре, можно даже было бы рассмотреть лобовую ничью в основное время, но я остановлюсь, пожалуй, на голах в этой игре. «2–3 гола в матче» за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».