«Урал» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Локомотив», который состоится 3 апреля.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.50.

«Результаты московского клуба после зимней паузы лишь немного лучше, чем у «Урала», но потенциал у подопечных Михаила Галактионова определённо выше. Да и ресурсов у команды больше. Однако она не выигрывает в РПЛ на протяжении трёх туров. На этом отрезке «Локомотив» уступил московскому «Динамо» (1:2), сыграл вничью с находящимся на дне таблицы «Сочи» (2:2) и потерявшим лидерство «Краснодаром» (1:1).

Выиграть Кубок России – вполне адекватная задача для красно-зелёных. Что самое важное – она им по силам. Пусть защита нестабильна, но Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук и Тикнизян часто выручают в атаке, частично компенсируя имеющийся недостаток.

Даже если Гончаренко бросит все силы на кубковую игру, вряд ли он сможет чем-то удивить «Локомотив», который провёл отличный матч с «Краснодаром». Не в плане результата, а в плане упорства, характера и индивидуальной игры отдельных футболистов. Перед «Уралом» стоит цель – сохранить прописку в РПЛ. И положение, прямо скажем, так себе: зона стыков за девять туров до конца, всего три очка до зоны вылета.

У железнодорожников фактически отсутствуют шансы побороться за чемпионство. Кубок – наиболее реальный трофей в этом сезоне. Поэтому мы ставим на победу «Локо» за 2.50. Состав определённо мощнее и глубже, проблем с мотивацией возникнуть не должно. Думается, для трудовой победы этого хватит».