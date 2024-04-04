«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» – «Оренбург».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Грозненцы отправились в новый раунд с не самым удачным бэкграундом — лишь две победы в шести матчах группового этапа и только третье место в группе из четырёх команд. «Ахмат» смог обойти лишь «Крылья Советов» и продолжить лишь в Пути регионов. Команда Мирослава Ромащенко не смола показать всех своих преимуществ на групповом этапе, но при этом прошла в раунд плей-офф. В первом раунде игры на выбывание им достался астраханский «Волгарь», но и с клубом из Первой лиги у команды из Грозного возникли проблемы. «Ахмат» повёл 2:0 усилиями Ивана Олейникова и Владимира Ильина, но удержать преимущество в два мяча не смог. Тимур Жамалетдинов приблизил астраханцев к ничьей, однако сравнять счёт «Волгарь» так и не смог. В итоге 2:1, дальше идёт «Ахмат».

«Оренбург» играл в группе с ЦСКА, «Сочи» и «Факелом», в таком тёжелом квартете команда Давида Деограсии смогла занять второе место и пройти дальше в Пути РПЛ. В первом раунде плей-офф оренбуржцам предстояло сыграть с московским «Спартаком». Первый матч оренбуржцы выиграли со счётом 1:0 и к ответному матчу подходили в ранге фаворита. Развить успех в гостевой игре смог Мохаммад Горбани, однако довести встречу до победы не получилось. Голы Соболева, Зиньковского и Бабича отправили «Спартак» дальше, а «Оренбург» покорять небосводы Пути регионов. И та и другая команда забивает мало, к тому же в ближайшем матче на них будет давить ответственность матча на вылет. Предлагаю взять ставку тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».