«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» в матче за 1.68.

«Денверцы стоят уверенно, в среднем забивают 3.7, большинство — 24.5%. Но иногда игра команды выглядит полным недоразумением. «Колорадо» может играть лучше, но в итоге три поражения в последних пяти играх, включая сложный вторник и оплеуху от «Коламбуса» 1:4. Безголовый стартовый отрезок, насыщенный по количеству, но не качеству бросков: второй период, три пропущенные шайбы за 9,5 минут. Всё пошло наперекосяк с самого начала, а большинство в тот вечер так и не проснулось. Команда два матча кряду не может открыть счёт быстрее оппонентов. Поэтому, уверена, в четверг мы увидим уже заряженных и нацеленных гостей.

«Миннесота» также чередует победы и поражения, ползает в основном на «низах», но и мало на что надеется. После грустного поражения от одной из худших команд сезона и всего лишь одного гола жду, что «Колорадо» забьёт больше. Давайте предположим, что Паризе сможет показать свои лучшие стороны бывшим и настроить нынешних партнёров, что приведёт к успеху гостей при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».