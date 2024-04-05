«Каролина» — «Вашингтон»: когда матч НХЛ, во сколько начало, забьёт ли Овечкин

6 апреля состоится матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.83, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.42. Ничья в основное время доступна за 4.65.

Аналитики считают, что встреча «Каролина» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу «Харрикейнз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.52. Шансы «Кэпиталз» выиграть матч оценили в 2.59.

«Каролина» проводит сильный сезон. Команда занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Она уже гарантировала участие в плей-офф. Главный тренер Род Бриндамор добился успеха за счёт сбалансированной схемы, с небольшим уклоном в сторону обороны.

В текущем сезоне «Харрикейнз» цепко защищаются. Об этом свидетельствует количество пропущенных голов. Меньше «ураганов» на Востоке пропустила только «Флорида». Голкипер «ураганов» Пётр Кочетков является важной фигурой в схеме Бриндамора, поскольку хорошо проводит сезон. С учётом того, что Бриндамор выпускает его через игру, вероятнее всего, во встрече со «столичными» россиянин как раз сыграет.

Хорошо проявил себя в «Каролине» Евгений Кузнецов, недавно перешедший из «Вашингтона». Форвард положительно отреагировал на новый вызов в карьере и с ходу начал набирать очки. Его опыт наверняка пригодится «Харрикейнз» в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот над участием «Вашингтона» в борьбе за Кубок Стэнли вновь сгустились тучи. Конкуренты воспряли духом, наблюдая четырёхматчевую серию поражений «столичных», во время которой они уступили «Торонто» (1:5), «Бостону» (2:3 Б), «Баффало» (2:6) и основному конкуренту «Питтсбургу» (1:4). Всё-таки силы Александра Овечкина имеют пределы, и ветеран неспособен в одиночку тянуть команду. Но в игре с «пингвинами» он прервал голевую засуху.

В итоге «Вашингтон» выпал из зоны уайлд-кард. «Филадельфия» проводит далеко не лучший отрезок, но взбодрились «Питтсбург» и «Айлендерс». «Островитяне» как раз и поднялись на третью строчку. Так что развязка сезона в дивизионе будет драматичной. Единственный положительный момент — у «столичных» есть игра в запасе. Если они победят «ураганов», то вернутся в зону плей-офф.