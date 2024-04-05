«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Каролины» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.18.

«Каролина» проводит сильный сезон. Команда занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Она уже гарантировала участие в плей-офф. Главный тренер Род Бриндамор добился успеха за счёт сбалансированной схемы, с небольшим уклоном в сторону обороны.

Хорошо проявил себя в «Каролине» Евгений Кузнецов, недавно перешедший из «Вашингтона». Форвард положительно отреагировал на новый вызов в карьере и с ходу начал набирать очки. Его опыт наверняка пригодится «Харрикейнз» в плей-офф.

А вот над участием «Вашингтона» в борьбе за Кубок Стэнли вновь сгустились тучи. Конкуренты воспряли духом, наблюдая четырёхматчевую серию поражений «столичных», во время которой они уступили «Торонто» (1:5), «Бостону» (2:3 Б), «Баффало» (2:6) и основному конкуренту «Питтсбургу» (1:4). Всё-таки силы Александра Овечкина имеют пределы, и ветеран неспособен в одиночку тянуть команду. Но в игре с «пингвинами» он прервал голевую засуху.

В итоге «Вашингтон» выпал из зоны уайлд-кард. «Филадельфия» проводит далеко не лучший отрезок, но взбодрились «Питтсбург» и «Айлендерс». «Островитяне» как раз и поднялись на третью строчку. Так что развязка сезона в дивизионе будет драматичной. Единственный положительный момент — у «столичных» есть игра в запасе. Если они победят «ураганов», то вернутся в зону плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Каролина» надёжно играет в обороне и грамотно защищается в меньшинстве. С атакой у «столичных» и так не всё в порядке, а тут и на большинство рассчитывать фактически не приходится. Сложно представить, каким образом они смогут обыграть такого сильного соперника. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Харрикейнз» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.18.