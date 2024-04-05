«Лилль» — «Марсель»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги 1

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «Марсель».

Ставка: победа «Лилля» за 2.20.

На протяжении всего сезона «Лилль» держится в лидерах. Теряет очки он редко. Чаще всего на выезде. «Доги» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего третью строчку «Монако» составляет три очка. Отрыв от идущей следом «Ниццы» идентичный.

Фонсека проделал весьма впечатляющую работу. В частности благодаря его стараниям у футболистов «Лилля» увеличилась скорость принятия решений и улучшилась техника. «Доги» без особого труда пробрались в 1/4 финала Лиги конференций, на предыдущей стадии уверенно обыграв «Штурм» (3:0 и 1:1).

«Марсель» менее стабилен. Он располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от идущего на шестом месте «Ланса» составляет три очка. Провансальцы рискуют по итогам сезона не попасть в зону еврокубков. У них столько же очков, сколько у «Ренна» и «Реймса».

В этом сезоне бело-голубые пережили уже две смены главного тренера. Если в ближайшем будущем результаты не улучшатся, может случиться и третья отставка. Поначалу назначение Жана-Луи Гассе воодушевило футболистов «Марселя». Они одержали четыре победы подряд. Выбило их из колеи поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:3).

Бело-голубые вышли в следующий раунд за счёт разгромной победы со счётом 4:0 в первой игре, но футболисты, судя по всему, утратили веру в идеи Гассе. Провансальцы идут на серии из трёх поражений во всех турнирах. Недавнее возвращение Самуэля Жиго вряд ли поможет спасти ситуацию.

«Лилль» демонстрирует очень качественный командный футбол и очень часто выигрывает дома. У «догов» есть все шансы порадовать родных болельщиков. У ужасно выступающего на выезде «Марселя» началась очередная чёрная полоса. Никакая мотивация уже не помогает.