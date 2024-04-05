Букмекеры оценили шансы «Трактора» выйти в финал Кубка Гагарина после 0-2 в серии

«Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в двух стартовых матчах полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Ярославцы в первой игре разгромили соперника со счётом 5:2, а во второй встрече добились успеха в овертайме — 3:2 (ОТ). Таким образом, серия переехала в Челябинск при счёте 2-0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Букмекеры не сомневаются в итоговой победе «Локомотива». Заключить пари на проход ярославцев в финал Кубка Гагарина предлагается с коэффициентом 1.10. Это примерно 88% вероятности.

Ставки на победу «Трактора» в серии до четырёх побед принимаются с коэффициентом 7.80, что составляет около 12% вероятности.

Если «Локомотив» выиграет серию со счётом 4-0, сыграет коэффициент 3.30. Пари на победу железнодорожников со счётом 4-1 принимаются за 2.65.