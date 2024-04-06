«Трактор» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Локомотив».

Ставка: победа «Трактора» за 2.60.

«В субботу в Челябинске местный «Трактор» и ярославский «Локомотив» проведут третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. После двух поединков, которые прошли в Ярославле, впереди железнодорожники — 2-0.

Во второй встрече борьба была равной. Я бы даже сказал, что подопечные Алексея Заварухина заслуживали большего, чем поражение в начале первого дополнительного периода. Они дважды сравнивали счёт, но судьба была к ним неблагосклонна.

Артур Каюмов и Мартин Гернат дважды выводили волжан вперёд, но Виталий Кравцов и Илья Карпухин делали счёт равным. И всё же на 64-й минуте Георгий Иванов точным броском завершил этот матч в пользу «Локомотива» — 3:2. И теперь ярославцы чувствуют себя очень уверенно. Однако разве «Трактор» сломлен?! Отнюдь нет.

У себя дома челябинцы сделают всё возможное, чтобы отыграться. И начинать надо с первой же игры в родных стенах. Сергей Мыльников уже вошёл в ритм плей-офф, и у себя на льду этот фактор будет иметь большое значение.

«Трактор» выиграет и сократит своё отставание в серии», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».