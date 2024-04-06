«Трактор» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Локомотив».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.92.

«Локомотив» сделал хороший задел для победы в серии в домашних матчах, выиграв оба матча, но стоит отметить, что оба поединка были не похожи друг на друга. Если в стартовом поединке серии железнодорожники, хоть и уступали в счёте, тем не менее легко довели матч до победы, то во второй игре для победы не хватило основного времени. Дружина Игоря Никитина не смогла удержать победный счёт в третьем периоде, и пришлось играть дополнительное время. Всё решилось уже на первых минутах первого овертайма.

Сейчас серия перебирается в Челябинск. На Урале настоящий хоккейный бум. Три команды региона в полуфинале Кубка Гагарина. «Трактор», как и «Автомобилист» ворвался в эту стадию довольно неожиданно, переиграв в четвертьфинале московское «Динамо», и это при том, что в регулярном чемпионате динамовцев нельзя было остановить, когда они имели численное преимущество. «Трактору» удалось выиграть не один и не два поединка, а целых четыре, причём два (!) из них в Москве. Но, как говорится, это уже в прошлом.

«Трактор» сделает всё, чтобы «зацепить» третий матч серии и «вернуться в игру». Если счёт после трёх игр станет 0-3, шансов на спасение практически не будет. «Локомотив» серию точно не отдаст. Игорь Никитин обладает необходимым опытом в плей-офф. В общем, в третьем матче поставил бы на хозяев. Победа «Трактора» в матче», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».