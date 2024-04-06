«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.83.

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сойдутся в 32-м туре чемпионата Англии. Конечно, ни о каких шансах для хозяев поля тут речи не идёт. Уверен в лёгкой победе «горожан», которым необходимы очки для борьбы за лидерство.

«Манчестер Сити» пока что идёт третьим в чемпионате Англии. Конечно, разрыв между лидерами минимален – «Арсенал» с первой позиции обгоняет его на одно очко, а «Ливерпуль» со второй строчки имеет столько же баллов в активе. Но, само собой, подопечных Гвардиолы даже такое положение дел не устраивает. «Сити» помнит, что в борьбе за чемпионство важно каждое очко, каждый гол.

За три последних тура манкунианцы как раз провели по матчу со своими соперниками по топ-3. И в обоих противостояниях «Ман Сити» не смог победить – 1:1 с «Ливерпулем» и 0:0 с «Арсеналом». Обе игры были разными, «красные» были более активными, «канониры» же отдавали мяч подопечным Гвардиолы и довольствовались контратаками. Но и там и там клуб сумел не проиграть «горожанам» по итогу.

Показательной в плане формы была игра «Сити» на неделе против «Астон Виллы». Соперника из топ-4 команда Гвардиолы разгромила 4:1. А вот «Кристал Пэлас» находится далеко не в своей лучшей форме. В четырёх последних турах клуб не побеждал – две ничьих и два поражения. Причём дважды «орлы» не справились с нижестоящими противниками – 1:1 с «Лутон Таун» и 1:1 с «Ноттингем Форест».

В таблице АПЛ «Пэлас» пока идёт не так низко – на 14-й строчке с 30 баллами. От зоны вылета команда отрывается на восемь баллов – неплохой гандикап. Но в этом матче у хозяев поля шансов нет. «Сити» и так дважды потерял очки недавно. Сейчас клуб легко разберётся с соперником, и без того идущим на серии без викторий», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».