«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 6 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 за 2.16.

«В Нижнем Новгороде команда Сергея Юрана «Пари НН» будет принимать «Краснодар». Конечно, тот «Краснодар», который мы увидели в матче с «Локомотивом», это не то, что, наверное, хотело бы видеть руководство, и не то, что хотел бы видеть Мурад Мусаев, особенно в первом тайме. Команде, которая играла в три центральных защитника, не хватало стройности, не хватало понимания, как перестраиваться. И повезло «Краснодару», что в первом тайме «Локомотив» не забил.

Но впереди у «Краснодара» по-прежнему хорош Джон Кордоба, Сперцян играет чуть повыше при Мусаеве. Обошлось без серьёзной травмы у Никиты Кривцова. Есть ресурсы. Плюс возвращается Олусегун, возвращается Оласа. Полноценный основной состав может выставить на эту встречу Мурад Мусаев.

И я думаю, что «Краснодар» сыграет гораздо активнее, агрессивнее, наглее, даже несмотря на то, что «Пари НН» мало пропускает по ходу этого сезона. Отсутствие Гоцука может серьёзно сказаться на игре нижегородцев. Поэтому я бы рассмотрел вариант с очень хорошим коэффициентом 2.16 – «тотал «Краснодара» больше 1.5». Я думаю, что у «Краснодара» всё получится», — приводит слова Генича «РБ Спорт».