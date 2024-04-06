«Атлетик» Б – «Мальорка»: прогноз Егора Титова на финал Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» Б – «Мальорка» в финале Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетика» за 1.70.

«Финал Кубка Испании. Даже не знаю, кто вообще такую пару мог предсказать. Ни «Барселоны», ни «Реала», ни «Атлетико». Но Бильбао уже несколько раз подступался к трофею, и в этом сезоне он показывает очень солидную игру, порой впечатляющую. Недаром он прошел и «Барсу», и «Атлетико». Но особенно баски хороши дома. Здесь все-таки поле нейтральное. С другой стороны, баски так заполнят стадион в Севилье, что как будто «Атлетик» будет играть дома. Все-таки у «Мальорки» болельщиков значительно меньше.

Многие ждали баскского финала. Но «Мальорка» прошла в серии пенальти «Сосьедад». Команда очень цепкая, крепкая, мало пропускает, любит играть на контратаках. Но «Атлетик» на кураже умеет взламывать оборону. У него великолепные фланги, нападающий, умеющий играть наверху, плюс рядом с ним есть игроки, умеющие действовать на отскоках. Все-таки по классу перевес «Атлетика» очевидный.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК Атлетик Б Бильбао Не начался Мальорка Пальма-де-Мальорка Кто победит в основное время? П1 X П2

На мой взгляд, на этот раз баски своего не упустят. Особых проблем с составом нет, разве что есть вопросы по одному из защитников. Впереди все сильнейшие, плюс есть варианты усиления на скамейке. Ставлю на победу «Атлетика» в основное время. В этом сезоне баски уже громили островитян — 4:0. Но здесь самый реальный счет — 1:0. Все-таки команда опытного Агирре будет упираться изо всех сил», — приводит слова Титова «РБ Спорт».