«Атлетик» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на финал Кубка Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетик» – «Мальорка».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.64.

«Финал Кубка Испании. И этим всё сказано. На бумаге фаворит «Атлетик», но это не говорит о том, что у «Мальорки» нет никаких шансов на победу. Шансы есть всегда, матч начинается с ничейного счета, и, как будет развиваться ситуация в игре, предсказать крайне сложно.

«Атлетик» последний месяц провёл ударно – сначала победа с сухим счётом над мадридским «Атлетико» (3:0), которая и вывела команду в финал, затем три игры чемпионата и вновь ни одного пропущенного мяча, и буквально на днях «Атлетик» прервал сухую серию, проиграв в гостях мадридскому «Реалу» (0:2).

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК Атлетик Б Бильбао Не начался Мальорка Пальма-де-Мальорка Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот «Мальорка» сначала по пенальти переиграла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка, затем дважды дома переиграла «Жирону» и «Гранаду» (по 1:0), а между ними уступила «Барселоне» на её поле в упорной борьбе (0:1). А в прошлую субботу была зафиксирована нулевая ничья в Валенсии. Забивает «Мальорка» очень немного. Так что думаю, что и в финале вряд ли нам стоит ждать голевой феерии. Всё же отдаю предпочтение «Атлетику». Он победит, возможно, с минимальным счётом. Моя ставка – победа «Атлетика», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».