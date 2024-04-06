«Трактор» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на 3-й матч серии КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на третий матч серии Кубка Гагарина «Трактор» – «Локомотив».

Ставка: «Трактор» получит больше штрафных минут за 2.30.

«С двумя стартовыми встречами всё получилось просто: „Локомотив“ был лучше и забрал две победы. В СМИ при этом результат отошёл на глубоко второй план. Ведь в дело вступил наставник челябинцев Алексей Заварухин.

Он высказался о поведении игрока «Локомотива» Максима Шалунова, который травмировал голкипера челябинцев Зака Фукале. Казалось бы, расклад понятен: игровой эпизод, от которого никто не застрахован. Неудачное столкновение, никакого умысла. Бывает. Ситуация обидная и тяжёлая, но в хоккее в той или иной вариации случается сплошь и рядом.

Осуждать Заварухина за такую реакцию, конечно, проще простого. Хотя его действия считываются без особого труда. Мыльников здорово смотрелся во второй встрече, однако по общему уровню он, очевидно, уступает Фукале. Потеря железного первого номера в полуфинале очевидно бьёт по команде. И вот что получается.

«Локомотив» играет лучше, «Локомотив» ведёт в серии 2-0 — в такой ситуации попытка дополнительно накачать команду выглядит понятной. Потому что надо делать хоть что-то. Ведь непосредственно по качеству хоккея, опять же, подопечные Игоря Никитина имеют несомненное преимущество.

В конце концов, именно эмоции видятся одной из движущих сил «Трактора». Уральцы на протяжении плей-офф выглядят одним целым, а изумительные видео из раздевалки и особые отношения Фукале с манекеном поднимали настроение многим любителям хоккея. Чисто игровых ресурсов для перелома ситуации у Заварухина фактически нет. И что остаётся? Пытаться влиять на происходящее иными способами.

Спорно? Конечно. Логично? Разумеется. Правильно? Ну, результат рассудит.

Закавыка в том, что хоккеисты непременно отреагируют на эти слова Заварухина. Канистра с бензином открыта, жидкость выплеснута без остатка. Осталось поднести спичку — и полыхнёт! Нервы будут на пределе.

Подопечные Алексея Заварухина и без того получали больше штрафных минут в минувших двух встречах. На этот раз преимущество может быть более убедительным. Мы предлагаем ставку на победу «Трактора» по штрафному времени за 2.30. Общий тотал больше по штрафным минутам — тоже замечательные вариант.

Без стычек и драк тут, похоже, не обойдётся. Лишь бы дело не дошло до грязи. Главное желание — пусть в оставшейся части серии на первый план выйдет хоккей. Желательно, конечно, чтобы вместе с тем на лёд вышел здоровый Зак Фукале. И соперники выявили лучшего в боевых составах. А пока остаётся ждать заявок команд на третью встречу, ведь однозначного ответа о состоянии Фукале раньше времени никто, естественно, не даст. На то он и плей-офф!»