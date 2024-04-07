«МЮ» — «Ливерпуль»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

7 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 17:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Последнюю очную встречу в Кубке Англиии «МЮ» выиграл со счётом 2:2 (2:1 д. вр.) Матч получился очень драматичным. Инициатива постоянно переходила от одной команды к другой. Ключевую роль сыграли поддержка «Олд Траффорд» и тренерские решения. Клопп заменил лидеров, а Эрик тен Хаг освежил состав без потери качества и удивил перестроением.

Кадровые потери на протяжении всего сезона докучают тен Хагу. Именно они являются главной причиной нестабильности и большого количества пропущенных мячей. В матче последнего тура АПЛ манкунианцы уступили переживающему не менее трудные времена «Челси» со счётом 3:4.

Ничья или поражение могут стоить «Ливерпулю» титула. Он должен сыграть с запредельным настроем и концентрацией. В концовке прошлого сезона у подопечных Клоппа это получилось, но на домашней арене. Они крупно победили «Манчестер Юнайтед» — 7:0. С тех пор команда стала только сильнее.

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