«Динамо» — «Спартак»: фрибет до 22 222 рублей к матчу РПЛ!

7 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Динамо» исправилось за разгромное поражение в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом» (1:4). Оно вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России, обыграв на предыдущей стадии «СКА-Хабаровск» (2:1).

Многие с нетерпением дожидаются отставки Гильермо Абаскаля. Порой складывается впечатление, что он разваливает команду. Создаётся ощущение, будто тренер пытается сложить несовместимые пазлы. Он постоянно выпускает футболистов на непривычных позициях, использует разные составы и производит неудачные замены.

У «Спартака» были неплохие отрезки в сезоне, но только тогда, когда составлял подспорье Абаскалю Квинси Промес. В ближайшее время он команде помочь не может. В последних трёх турах она сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также уступила «Факелу» (0:2).

Недавно оправились от повреждения несколько важных игроков красно-белых — Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш. Несмотря на их возвращение в состав, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» дома уступил «Зениту» со счётом 1:2.

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