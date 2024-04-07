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«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Ливерпуль».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.92.

«Ливерпуль» стабильно идет по чемпионату, поскальзываться нельзя. Но «Манчестер» — «Ливерпуль» — это всегда особенная игра, и я думаю, что предыдущие встречи что «Ливерпуля», что «Манчестера» сейчас не имеют отношения к тому, что произойдет на «Олд Траффорд». В общем, «Ливерпуль» едет за реваншем, а «Манчестер» постарается поставить подножку своему вечному сопернику по английскому чемпионату. Пусть сейчас между ними серьезная пропасть в качестве и результатах, но в мотивации пробелов точно у команд не будет.

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Англия - Премьер-лига . 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я обратил внимание на то, что невероятно результативно последние матчи складываются для «Юнайтед» и, кстати, для «Ливерпуля» во вторых таймах, там все и решается. Поэтому второй тайм больше первого – мой выбор», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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