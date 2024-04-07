«Динамо» – «Спартак»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак».

Сатвка: ничья за 3.75.

«Московское дерби всегда привлекает огромный интерес у болельщиков, независимо от того, какая команда на каком месте находится в турнирной таблице. Сейчас «Динамо», идет в тройке, а «Спартак» чуть ниже, отставая на шесть очков. В последнем туре, я считаю, что спартаковцы не досчитались очков в домашнем поединке с «Уралом», сыграл вничью 0:0. Вообще, на жанный момент три игры в чемпионате и ноль забитых мячей для «Спартака» это совсем никуда не годится. Красно-белые всегда славились забитыми мячами, победами.

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«Динамо» после домашнего поражения от «Ростова» с довольно крупным счётом (1:4) тоже, наверное, захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Нас ждет нервная игра с участием заклятых противников. Кто выиграет? Сложно сказать. Но я знаю одно – «Спартаку» уже пора бы, наверное, хотя бы гол забить. Тем более, что у «Динамо» есть проблемы в обороне – четыре мяча от «Ростова» — тому подтверждение. О проблемах в защите не раз говорил и главный тренер бело-голубых. Я думаю, все должны сделать выводы.

Результат будет давить на каждую команду. И проигрыш для любого тренера будет, наверное, болезненным. Поэтому поставлю на ничью», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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