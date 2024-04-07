ЦСКА — «Факел»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Факел».

Ставка: победа ЦСКА за 1.60.

«Совсем недавно «Факел» уже гостил в Москве и доказал, что матчи в столице его ничуть не пугают. Клуб из Воронежа с сухим счётом (2:0) переиграл «Спартак», проведя образцово-показательный матч, сыграв дисциплинированно и надёжно в обороне, а также реализовав свои немногочисленные моменты в атаке.

ЦСКА сыграл весьма странно против ФК «Сочи», ведя 2:0, армейцы не смогли удержать победу. Причём москвичи могли даже и проиграть в том матче, и не в один мяч. Бесспорно, наставник ЦСКА сделал выводы и подобное с командой вряд ли повторится. Нужно сказать, кстати, что это не первый случай, когда команда упускает победу.

Если армейцы хотят остаться в гонке за медали, то должны брать три очка. Кстати, как раз в Воронеже, в матче первого круга «Факел» спас матч в уже компенсированное время и отобрал у ЦСКА важные очки. Сейчас «Факел» идёт в таблице 11-м, с небольшим отрывом от зоны переходных матчей. Чувствуют воронежцы себя достаточно комфортно. В предстоящем матче отдаю предпочтение ЦСКА, армейцы играют дома и им нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Победа ЦСКА, скорее всего, в один или два мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».