«Автомобилист» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.60.

«Команда из Екатеринбурга отлично провела второй матч серии в Магнитогорске и заслуженно увезла оттуда победу и тем самым получила преимущество свой площадки. Впереди две игры на домашнем льду, где «Автомобилист» постарается ещё ближе приблизить себя к первому финалу Кубка Гагарина. Если бы кто-то мне сказал об этом в середине сезона – я бы посмеялся над этим человеком. А так, это действительно факт.

«Автомобилист» хорош при игре в большинстве. Над этим компонентом, судя по всему, велась серьёзная работа и результат налицо. Команда играет старательно, вынуждая соперника ошибаться, нарушать правила. «Магнитке» будет непросто, и мне кажется, что третий матч серии останется за дружиной Николая Заварухина», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».