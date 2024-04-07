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«Автомобилист» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Автомобилист» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.60.

«Команда из Екатеринбурга отлично провела второй матч серии в Магнитогорске и заслуженно увезла оттуда победу и тем самым получила преимущество свой площадки. Впереди две игры на домашнем льду, где «Автомобилист» постарается ещё ближе приблизить себя к первому финалу Кубка Гагарина. Если бы кто-то мне сказал об этом в середине сезона – я бы посмеялся над этим человеком. А так, это действительно факт.

«Автомобилист» хорош при игре в большинстве. Над этим компонентом, судя по всему, велась серьёзная работа и результат налицо. Команда играет старательно, вынуждая соперника ошибаться, нарушать правила. «Магнитке» будет непросто, и мне кажется, что третий матч серии останется за дружиной Николая Заварухина», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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