«Динамо» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ТБ 3 за 1.99.

«Динамо» и «Спартак» встретятся в рамках 23-го тура чемпионата России. Сложно прогнозировать этот матч, последние встречи соперники проваливали. Не думаю, что мы тут увидим доминирующую викторию одной из команд.

«Динамо» провело ужасный матч с «Ростовом» в прошлом туре РПЛ. Несмотря на разное положение в турнире, ростовчане просто разгромили москвичей, забили три мяча уже в первом тайме. Команда Лички толком ничего придумать в атаке не смогла, кроме одного мяча – 1:4 по итогу. Также до этого бело-голубые ожидаемо вылетели из Кубка России от «Зенита» (0:2). Но, конечно, по новым правилам «Динамо» ещё может реабилитироваться через Путь регионов, где уже победило СКА-Хабаровск из Первой лиги (2:1).

В таблице Премьер-Лиги команда Лички пока идёт на третьем месте. У неё есть определённый отрыв от преследователей в пять очков. Так что, даже проиграв сегодня, своё место клуб точно не потеряет. «Спартак» как раз и является одной из команд, преследующих «Динамо». В активе у подопечных Абаскаля 32 балла – разрыв с соперниками выше и ниже минимален. Сразу четыре клуба бок о бок ведут погоню за топ-3.

Но пока результаты красно-белые показывают совсем неутешительные. Всего два очка в трёх турах, ещё и «Факелу» зачем-то проиграли (0:2). В Кубке же «Спартак» сперва ожидаемо прошёл «Оренбург» (3:1), а затем в полуфинале ему выпало играть с «Зенитом». Думаю, проигрышу подопечных Абаскаля в их первой встрече никто не удивился – 1:2.

В целом, тяжело тут предугадать, как пойдёт матч. Кто настроится лучше, кто первый забьёт и так далее. Так что лучше предложу поставить на голы. Учитывая нестабильные выступления соперников, жду тут не лучшей игры в обороне от них и, как следствие, много голов», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».