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«Оренбург» – «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Оренбург» – «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Рубин» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.96.

«Оренбург» сыграл в четверг против «Ахмата» непростой матч в Кубке. Тут матч, вынесенный на 8-е число против «Рубина». И, конечно, «Оренбургу» позарез нужны очки, но так просто команда Рашида Рахимова этими очками разбрасываться не будет.

«Рубин» хороший матч провел против «Ахмата» в предыдущем туре, особенно первый тайм. Прекрасен был Валентин Вада, хорош был Даку, поэтому футбол, который ставит Рахимов очень, мне кажется, неудобен для «Оренбурга» и его латиноамериканских игроков.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому жду на искусственном поле тяжелый такой, тягучий матч — без большого количества моментов и, соответственно, забитых мячей. Я выбрал вариант на эту встречу — ничья в первом тайме за 1,96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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