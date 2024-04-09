«Реал» — «Манчестер Сити»: фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги чемпионов!

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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В чемпионате Испании «Реал» не знает себе равных. Он проиграл только 1 из 30 встреч в первенстве, а также шесть раз сыграл вничью. В Лиге чемпионов «сливочные» с лёгкостью дошли до 1/8 финала, а вот в следующую стадию пробрались не без труда. У них возникли проблемы с «Лейпцигом» (1:0 и 1:1). У «Реала» было целых девять дней для того, чтобы восстановить энергию и подготовиться к встрече с «Манчестер Сити».

У «Манчестер Сити» тонус лучше. Он выступает практически без перерыва, причём в соперниках много сильных команд. Сложный календарь — обычно не есть хорошо, но Хосеп Гвардиола очень грамотно управляет резервами. Он часто использовал ротацию, давая возможность одним игрокам проявить себя, а другим — перевести дух.

Насыщенный график не помешал «горожанам» преуспеть во всех турнирах. Они ведут борьбу за золотые медали АПЛ с «Арсеналом» и «Ливерпулем», вышли в полуфинал Кубка Англии и вообще, не встречая сопротивления, пробрались в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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