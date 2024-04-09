«Арсенал» — «Бавария»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги чемпионов!

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

С началом 2024 года «Арсенал» начал играть так, как полагается чемпиону Англии. В последних 11 турах в первенстве он потерял очки только во встрече с «Манчестер Сити» (0:0) на выезде. Во всех остальных матчах подопечные Микеля Артеты показывали излюбленный испанским специалистом доминирующий футбол и побеждали.

У «Баварии» такого нет. Она перестала выглядеть как сплочённая команда уже довольно давно. Мюнхенцы становятся всё ближе к тому, чтобы закончить сезон без трофеев. В последних двух турах в чемпионате Германии они уступили дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайму» (2:3).

«Канониры» выиграли 12 из 15 матчей в АПЛ на стадионе «Эмирейтс», а также два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили всего лишь 13 мячей, а забили — 38. Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пребывает в лазарете, так что за результативность лондонцев переживать не приходится.

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