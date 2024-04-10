«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ничья за 3.80.

«В Мадриде «Атлетико» примет дома «Боруссию» Дортмунд в рамках первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов. Интересная и достаточно равная пара. Фаворита тут не вижу.

«Атлетико» не лучшим образом смотрится в последнее время. Зачастил клуб с неудачами – проиграл в четырёх из восьми своих игр. Причём за этот период побед у подопечных Симеоне было всего три, а ничья – одна. Слишком часто стал оступаться коллектив – уже он не борется за топ-3 чемпионата Испании.

В прошлом раунде ЛЧ у «матрасников» был очень сложный соперник – прошлогодний финалист турнира, «Интер». В первом матче миланцы оказались сильнее – 1:0. А вот в ответном противостоянии у себя дома подопечные Симеоне больше доминировали и выступили лучше. Их матч в итоге дошёл до серии пенальти, где уже фортуна была на стороне хозяев поля.

«Боруссия» Дортмунд на фоне «Атлетико» выглядит намного лучше. Клуб даже шёл недавно на серии побед, которая прервалась только в последнем туре Бундеслиги – 0:1 со «Штутгартом». Впрочем, такие результаты чёрно-жёлтые выдают далеко не весь сезон. Из-за частых потерь очков в первой половине сезона сейчас дортмундцы довольствуются четвёртым местом в лиге – побороться даже за вторую строчку им уже будет довольно тяжело.

Соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов у подопечных Терзича был равный – один из сильнейших клубов Нидерландов на данный момент, ПСВ. В первом матче они не определили победителя, сыграв со счётом 1:1. В ответном противостоянии представитель Бундеслиги выглядел намного увереннее и победил 2:0.

Трудно тут назвать фаворита. Обе команды имеют проблемы в домашних лигах. С другой стороны, попасть в полуфинал и побороться за финал тоже оба клуба хотят. Предположу, что все «козыри» они в первом же матче раскрывать не станут, сыграют более осторожно, ожидая ошибок соперника. Учитывая то, в каком стиле выступают команды, жду, что они не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».