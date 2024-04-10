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«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ничья за 3.80.

«В Мадриде «Атлетико» примет дома «Боруссию» Дортмунд в рамках первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов. Интересная и достаточно равная пара. Фаворита тут не вижу.

«Атлетико» не лучшим образом смотрится в последнее время. Зачастил клуб с неудачами – проиграл в четырёх из восьми своих игр. Причём за этот период побед у подопечных Симеоне было всего три, а ничья – одна. Слишком часто стал оступаться коллектив – уже он не борется за топ-3 чемпионата Испании.

В прошлом раунде ЛЧ у «матрасников» был очень сложный соперник – прошлогодний финалист турнира, «Интер». В первом матче миланцы оказались сильнее – 1:0. А вот в ответном противостоянии у себя дома подопечные Симеоне больше доминировали и выступили лучше. Их матч в итоге дошёл до серии пенальти, где уже фортуна была на стороне хозяев поля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Боруссия» Дортмунд на фоне «Атлетико» выглядит намного лучше. Клуб даже шёл недавно на серии побед, которая прервалась только в последнем туре Бундеслиги – 0:1 со «Штутгартом». Впрочем, такие результаты чёрно-жёлтые выдают далеко не весь сезон. Из-за частых потерь очков в первой половине сезона сейчас дортмундцы довольствуются четвёртым местом в лиге – побороться даже за вторую строчку им уже будет довольно тяжело.

Соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов у подопечных Терзича был равный – один из сильнейших клубов Нидерландов на данный момент, ПСВ. В первом матче они не определили победителя, сыграв со счётом 1:1. В ответном противостоянии представитель Бундеслиги выглядел намного увереннее и победил 2:0.

Трудно тут назвать фаворита. Обе команды имеют проблемы в домашних лигах. С другой стороны, попасть в полуфинал и побороться за финал тоже оба клуба хотят. Предположу, что все «козыри» они в первом же матче раскрывать не станут, сыграют более осторожно, ожидая ошибок соперника. Учитывая то, в каком стиле выступают команды, жду, что они не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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