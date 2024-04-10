«Атлетико» — «Боруссия»: прогноз Виктора Гусева на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия».

Ставка: ничья за 3.80.

«Команды давно не попадали в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз для «Атлетико» это случилось в 2017 году, а для «Боруссии» аж в 2013-м. Обе команды заняли первые места в своих группах. Затем мадридцы прошли «Интер», а дортмундцы оказались сильнее ПСВ.

У «Атлетико» было много времени на подготовку к матчу. Последний раз команда Диего Симеоне сыграла ещё 1 апреля. Дома «Атлетико» необходимо сделать задел перед ответной встречей в Дортмунде. Обеспечить его благодаря хорошей атаке во главе с Гризманном. Нужно сконцентрировать внимание и на обороне. Тем более Облак не так хорош в последнее время.

«Боруссия» со 2 марта одержала пять побед в чемпионате Германии. В том числе и в гостях над «Баварией». Но вдруг в субботу на своём поле Дортмунд не забил и проиграл «Штутгарту». Это осложняет задачу по попаданию в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако «Боруссия» прекрасно знает, что будет ещё и ответный матч на их поле. Немцам необходимо сдержать атаку соперника.

Думаю, у команд есть шанс не проиграть эту встречу, пусть многие и ставят на «Атлетико». Я же рассуждаю не обо всём противостоянии, а конкретно о первом его матче. На выезде Дортмунду по силам набрать очки в равной игре», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».