«Атлетико» — «Боруссия»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.35.

«Мадридцы в Испании сражаются с «Атлетиком» за четвёртое место. Пока преимущество за «Атлетико», но команда из Бильбао совсем рядом и отстаёт лишь на два очка. Команда Симеоне оклемалась после болезненного поражения от «Барсы» и в последнем туре смогла одержать трудовую победу. В игре с «Вильярреалом» счёт открыл Аксель Витсель, Сёрлот в начале второго тайма счёт сравнял, но последнее слово всё равно осталось за «матрасниками». Сауль Ньигес отличился на 87-й минуте и принёс «Атлетико» непростую победу.

С жеребьёвкой 1/8 финала «Атлетико» не сильно повезло, в соперниках был лидер и без пяти минут чемпион Италии «Интер». Первая встреча завершилась минимальной победой итальянцев 1:0, кроме того, именно «Интер» открыл счёт и в ответной встрече. Удержать преимущество они не смогли, голы Гризмана и Депая перевели встречу в дополнительное время, а затем и в серию пенальти. Тут уже своё слово взял Ян Облак, сумасшедшая игра словенца позволила «Атлетико» победить и выйти в следующий раунд.

«Боруссия», так же, как и их оппонент, пытается оказаться в зоне Лиги чемпионов по итогам этого сезона. Для того чтобы реализовать эту задачу, необходимо обходить «Лейпциг», который находится на четвёртой строчке. В последнем туре «Дортмунд» уступил «Штутгарту» и ухудшил свои перспективы на этот сезон. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии» достался ПСВ. И если в первой встрече ещё возникли проблемы, команды сыграли вничью 1:1, то в ответной всё встало на свои места. Класс дортмундцев оказался значительно выше, команда реализовала свои моменты и прошла в четвертьфинал.

В домашних матчах «Атлетико» играет здорово, матч с «Интером» как пример, поэтому предположу, что в этой игре мадридцы не уступят. Немцев по ходу сезона прилично лихорадит, и почти во всех матчах с серьёзными оппонентами они пропускали. Да и оборону испанцев в последние годы сложно сравнивать с первыми годами работы Симеоне. Наш вариант: «Атлетико» не проиграет и тотал будет больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».