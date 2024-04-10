«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Париже

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Ещё один четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» против «Барселоны». Как много в этом звуке слилось для Лиги чемпионов. Мы помним их знаменитое противостояние, когда парижане выиграли в первом матче 4:0, но в ответном проиграли 1:6. Сейчас «ПСЖ» тренирует бывший наставник каталонцев Луис Энрике, приводивший испанцев к победе в данном турнире.

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Луис Энрике в последнем матче чемпионате Франции с «Клермоном» проводил ротацию. Многие основные футболисты получили отдых. Во внутреннем первенстве для парижан всё понятно, поэтому все их мысли сосредоточены на игре с «Барселоной». После объявления об уходе Хави после завершения сезона каталонцы начали выигрывать и даже пытаются составить конкуренцию «Реалу» в Ла Лиге.

«Барса» очень продуктивна в нападении, она постоянно забивает своим соперникам. Мне кажется, что и в Париже у неё будут шансы для взятия ворот. У «ПСЖ» только наличие Килиана Мбаппе позволяет рассчитывать на гол в любом матче. Составы у соперников высочайшего уровня. Поэтому выбираю простой прогноз с обменом голами», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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