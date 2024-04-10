«Атлетико» — «Боруссия»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.20.

«Команды в своих чемпионатах идут не очень хорошо. «Атлетико» может не попасть в зону Лиги чемпионов, так что главная задача сейчас пройти дальше в этом турнире.

У дортмундцев похожая ситуация – «Боруссия» уже не зоне Лиги чемпионов, так как в последнем туре проиграла «Штутгарту». Форварды «Боруссии» забуксовали, Ройс выходит на замену, но не усиливает игру.

«Атлетико» будет играть на результат, минимум голов – мадридцы это умеют делать. Со всеми проблемами дортмундцев вижу «Атлетико» фаворитами. «Атлетико» этот матч не проиграет, при этом будет тотал меньше 2.5», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».