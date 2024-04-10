«Атлетико» — «Боруссия»: букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов

10 апреля в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение клубу из Испании: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.84. Это примерно 52% вероятности.

Успех дортмундцев оценён в 4.60 (22%). Ставки на ничью принимаются за 3.80 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Фаворитом противостояния также считается «Атлетико». Ставки на проход мадридцев в полуфинал Лиги чемпионов принимаются за 1.58. Коэффициент на итоговый успех «Боруссии» — 2.33.