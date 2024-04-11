«Байер» — «Вест Хэм»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.82.

«Обсудим четвертьфинальный матч Лиги Европы, в котором «Байер» примет «Вест Хэм». Я бы хотел видеть эту пару в финале, но встречаются на более ранней стадии.

В текущем сезоне «Байер» не проигрывает и вполне может сделать требл. В следующей домашней встрече «Байер» может досрочно стать чемпионом Германии, плюс команда играет в финале Кубка Германии. Я уверен, что все силы будут брошены на этот матч Лиги Европы.

«Вест Хэм» располагается в середине АПЛ и набирает очки на уровне «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» уже давно не флагманы. «Вест Хэм» много забивает, но очень много и пропускает. В последний раз на сухо «Вест Хэм» сыграл в Лиге Европы против «Фрайбурга» (5:0).

Предполагаю, что «Вест Хэм» приедет играть в атаку. Мы видели прошлую встречу «молотобойцев» с «Ньюкаслом». «Вест Хэм» вел 3:0, но уступил 3:4. «Вест Хэм» также обыграл «Вулверхэмптон», но снова пропустил.

«Байер» — фаворит этого матча, поэтому я бы взял непоражение «Байера», а тотал матча будет больше 2,5 мяча», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».