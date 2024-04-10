«Байер» — «Вест Хэм». Хаби Алонсо идёт за треблом

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.49. Успех «молотобойцев» оценён в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм» 11 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Байер» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм» (11.04.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 11 апреля состоятся четыре первые встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене «Байер» примет «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сезон уже подходит к концу, а «Байер» до сих пор не проиграл ни одного матча во всех официальных турнирах. Для того чтобы досрочно стать чемпионом Германии, ему хватит победы в следующей встрече с «Вердером», на домашнем стадионе.

Хаби Алонсо дозволено сконцентрировать всё внимание и силы на Лиге Европы. Мысли о близости чемпионства, конечно, будут немного отвлекать. Однако что касается проблем ментального характера у «львов», то испанский специалист их просто искоренил.

У «фармацевтов» есть обидное прозвище — «Неверкузен». Было дано оно команде за постоянное невезение. «Байер» с давних пор является одним из сильнейших клубов Германии, но трофеи постоянно от него ускользали. Алонсо изменил мышление футболистов, заставив их поверить в то, что можно сотворить кажущееся невозможным.

Сочетание индивидуального мастерства игроков, тактической мысли и управленческих навыков Хаби Алонсо делает «Байер» одной из главных сенсаций сезона. Он может выиграть вообще всё — чемпионат, Кубок Германии и Лигу Европы. «Фармацевты» сметают всех на своём пути.

Обыграв в матче последнего тура «Унион» (1:0), Хаби Алонсо повторил рекорд Хосепа Гвардиолы в Бундеслиге. Ранее только тренеру «Манчестер Сити» удавалось провести 28 матчей в чемпионате Германии без поражений.

Совсем недавно в состав после тяжёлой травмы вернулся и принял участие в матче с «Унионом» один из лучших бомбардиров «львов» Виктор Бонифасе. В 24 встречах во всех официальных турнирах в составе «Байера» он забил 16 мячей и отдал девять результативных передач.

Впрочем, основную угрозу для «Вест Хэма» представляет другой футболист «фармацевтов» — Флориан Вирц. 20-летний полузащитник проводит фантастический сезон. В 38 матчах за «Байер» он забил 14 мячей и отдал целых 18 результативных передач. Хавбек входит в число претендентов на получение «Золотого мяча» по версии авторитетного сайта.

Есть ли у Дэвида Мойеса шансы остановить разрывающий Бундеслигу «Байер»? Если и имеются, то их совсем немного. «Вест Хэм» зарекомендовал себя как крепкого середняка чемпионата Англии, способного удивить. Однако есть у команды и такая черта, как предрасположенность к кризисам и нестабильности.

«Молотобойцы» выиграли только 3 из 13 последних матчей в АПЛ, а также шесть раз сыграли вничью. Бóльшую часть очков они набрали во встречах с равными по силе соперниками и аутсайдерами. Однако стоит отметить, что также «Вест Хэм» зацепился ничьи с «Астон Виллой» (1:1) и «Тоттенхэмом» (1:1).

Правда, в обоих случаях «молотобойцы» выступали на домашнем стадионе, и местами соперники смотрелись предпочтительнее. Они чаще атаковали, нанесли больше ударов и с больше владели мячом.

Кроме того, встречались с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» подопечные Мойеса совсем недавно. К матчу с «Байером» они подходят с совсем незначительным запасом сил. Ведущие футболисты явно вымотались. Шотландский специалист не давал им возможности отдохнуть, так как боялся выбить команду из ритма.

В матче с «Тоттенхэмом» Мойес не произвёл ни одной замены. Хотя в лазарете «молотобойцев» не числится ни одного футболиста. Алонсо использует имеющиеся ресурсы гораздо эффективнее шотландца. Поставить на победу «Байера» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

В 41 встрече во всех официальных турнирах «фармацевты» забили целых 116 голов. На домашнем стадионе они должны уверенно обыграть «молотобойцев», чтобы подойти к ответной игре с хорошим преимуществом. Подопечные Мойеса пропускают часто. В 32 матчах в АПЛ они пропустили 56 голов, забили не сильно меньше — 52.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Вест Хэм» 11 апреля 2024 года

«Байер» не сбавляет обороты. Напротив, с возвращением Бонифасе в состав команда должна ещё прибавить. Команда демонстрирует такое качество футбола, до которого нынешнему «Вест Хэму» очень далеко. Лидеры «молотобойцев» устали. У Дэвида Мойеса нет козырей в рукаве, чтобы избежать поражения.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.